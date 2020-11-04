В Киеве активизировались дерзкие воры: охотятся на спортсменов

В Киеве орудуют наглые воры (коллаж РБК-Украина)

В Киеве показали фото воров, которые промышляют в спорталах

В Киеве сообщили о наглых ворах, которые промышляют тем, что воруют ценные вещи из спортклубов. Злоумышленники взламывают шкафчики в раздевалке и берут все, что им хочется. О таких дельцах сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

На странице в соцсети показали фото парней и отметили, что ценные вещи украли из спортклуба в Соломенском районе столице. Полиция не реагирует и не ищет преступников.

"Эти двое молодых парней взламывают и обворовывают ящики в спортзалах. Если у кого-то есть информация об их местонахождении или контактах, поделитесь. Фотографии с камер прилагаются. Полиция почему-то не особо спешит их искать", - сообщили на странице.

В Киеве орудуют воры (фото: Киев Оперативный)

В комментариях пользователи изумились и спросили, неужели при оформлении абонемента в клуб не требуют паспорт.

А что, разве абонемент не по паспорту оформляют?

Ой зря, ой зря, найдут же кочки и отобьют почки!

Может потеряли ключи, забыли номер ящичка и пришлось открыть все ящики, чтобы найти свои вещи?

Уже всех маски обязывают носить, но идиоты все равно морды светят.

Как мы ранее писали, это уже не первый случай такого воровства в Киеве. Так, недавно поймали 31-летнего иностранца, который промышлял кражами в спортивных центрах. Он воровал из шкафчиков деньги, гаджеты и ценные вещи посетителей, пока они занимались в залах.