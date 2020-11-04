У Києві активізувалися зухвалі злодії: полюють на спортсменів

У Києві орудують нахабні злодії (колаж РБК-Україна)

У Києві показали фото злодіїв, які промишляють в спорталах

У Києві повідомили про нахабних злодіїв, які промишляють тим, що крадуть цінні речі з спортклубів. Зловмисники зламують шафки в роздягальні і беруть все, що їм хочеться. Про таких ділків повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

На сторінці в соцмережі показали фото хлопців і зазначили, що цінні речі вкрали з спортклубу в Солом'янському районі столиці. Поліція не реагує і не шукає злочинців.

"Ці двоє молодих хлопців зламують і обкрадають ящики в спортзалах. Якщо у когось є інформація про їх місцезнаходження або контакти, поділіться. Фотографії з камер додаються. Поліція чомусь не особливо поспішає їх шукати", - повідомили на сторінці.

У Києві орудують злодії (фото: Київ Оперативний)

У коментарях користувачі здивувалися і запитали, невже при оформленні абонемента в клуб не вимагають паспорт.

А що, хіба абонемент не за паспортом, оформляють?

Ой дарма, ой, дарма, знайдуть ж купини і відіб'ють нирки!

Може втратили ключі, забули номер скриньки і довелося відкрити всі ящики, щоб знайти свої речі?

Вже всіх маски зобов'язують носити, але ідіоти все одно морди світять.

Як ми раніше писали, це вже не перший випадок такого злодійства в Києві. Так, нещодавно спіймали 31-річного іноземця, який промишляв крадіжками у спортивних центрах. Він крав з шафок гроші, гаджети та цінні речі відвідувачів, поки вони займалися в залах.