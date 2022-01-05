В Киеве активизировались бесстрашные родители: они пускают на лед детей в +7 (фото)

В Киеве уже несколько дней наблюдается плюсовая температура от +4 до +7 градусов, но некоторых родителей это не смущает и они выводят своих детей на тонкий лед водоемов.
В нашем материале читайте, где в столице такое происходит, и почему взрослые не бояться за своих детей.
Так, например, 4 января в Голосеевском парке Киева сразу же несколько детей находились на озере, когда тает лед. Взрослые при этом находились на берегу.
На следующем фото вы можете увидеть, как на этом же озере сильно тает лед.
А вот на Борщаговке мужчине можно смело дать статус "Отец года", ведь он не боится в плюсовую температуру перемещаться по озеру. Он везет ребенка на санках прямо по льду.
Родители-камикадзе также появились и в Оболонском районе столицы.
Не ступайте на лед, если:
Чтобы безопасно перемещаться по льду, нужно обязательно брать с собой пешню - палку для пробивания льда с заостренным металлическим концом. Прежде, чем ступить, ставьте пешню. Если она с первого раза пробивает лед, идти туда нельзя.
Как мы ранее писали, под Житомиром парень провалился под лед.