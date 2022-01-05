В Киеве активизировались бесстрашные родители: они пускают на лед детей в +7 (фото)

Так, например, 4 января в Голосеевском парке Киева сразу же несколько детей находились на озере, когда тает лед. Взрослые при этом находились на берегу.

В Голосеевском парке Киева взрослые не бояться за своих детей (фото: РБК-Украина)

На следующем фото вы можете увидеть, как на этом же озере сильно тает лед.

В Голосеевском парке столицы лед очень тонкий (фото: РБК-Украина)

А вот на Борщаговке мужчине можно смело дать статус "Отец года", ведь он не боится в плюсовую температуру перемещаться по озеру. Он везет ребенка на санках прямо по льду.



Родители-камикадзе также появились и в Оболонском районе столицы.

В Киеве на Оболони родители с детьми гуляют по озеру (фото: Киев Сейчас)

Признаки, по которым легко определить непрочность льда

Не ступайте на лед, если:

Он по виду рыхлый и пористый, белого цвета.

Если вода вытекает из лунок.

Слышны характерные звуки треска и хлюпанья.

Лед, припорошенный снегом, так же может быть опасным.

Чтобы безопасно перемещаться по льду, нужно обязательно брать с собой пешню - палку для пробивания льда с заостренным металлическим концом. Прежде, чем ступить, ставьте пешню. Если она с первого раза пробивает лед, идти туда нельзя.