У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото)

У Києві вже кілька днів спостерігається плюсова температура від +4 до +7 градусів, але деяких батьків це не бентежить і вони виводять своїх дітей на тонкий лід водойм.
У нашому матеріалі читайте, де в столиці таке відбувається, і чому дорослі не боятися за своїх дітей.
Так, наприклад, 4 січня в Голосіївському парку Києва відразу ж кілька дітей перебували на озері, коли тане лід. Дорослі при цьому перебували на березі.
На наступному фото ви можете побачити, як на цьому ж озері сильно тане лід.
А ось на Борщагівці чоловікові можна сміливо дати статус "Батько року", адже він не боїться в плюсову температуру переміщатися по озеру. Він везе дитину на санчатах прямо по льоду.
Батьки-камікадзе також з'явилися і в Оболонському районі столиці.
Не ступайте на лід, якщо:
Щоб безпечно переміщатися по льоду, потрібно обов'язково брати з собою пешню - палицю для пробивання льоду з загостреним металевим кінцем. Перш ніж ступити, ставте пешню. Якщо вона з першого разу пробиває лід, йти туди не можна.
Як ми раніше писали, під Житомиром хлопець провалився під лід.