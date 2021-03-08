В Киеве 8 марта прошла настоящая метель: видео внезапного ненастья

В праздничный понедельник, 8 марта, жители Киева стали свидетелями внезапного появления метели. При этом еще за полчаса до этого ничего не предвещало резкого ухудшения погоды.

В сети также появились видео ненастья и с других районов Киева.

Стоит отметить, что метель прошла достаточно быстро. За 10 минут на небе уже можно было увидеть солнечные лучи.

Напомним, синоптики прогнозируют, что с 8 по 12 марта в Украине будет холодная погода с морозами и местами со снегом и мокрым дождем. Средняя дневная температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а ночью в некоторых регионах будет до -10 градусов.

Но уже с 12 марта в стране должно потеплеть. На западе днем +7...+9 градусов. Ночью будет значительно холодней 0... +3 градуса. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там днем градусники термометров поднимутся до +9… +11 градусов, а ночью +2... +4. Также 12 числа ожидаются осадки в виде дождя.

Мы также писали о том, что в Крым пришла настоящая весна и "расцвел" целый лес.

Стоит отметить, что погода в Крыму весной радует теплом с первых дней. Обычно в начале марта здесь в полную силу светит солнце, а воздух нагревается выше +10 градусов, доходя в течение месяца до +20.