У Києві 8 березня пройшла справжня хуртовина: відео раптової негоди

У святковий понеділок, 8 березня, жителі Києва стали свідками раптової появи хуртовини. При цьому ще за пів години до цього нічого не віщувало різкого погіршення погоди.

У мережі з'явилися відео негоди і з інших районів Києва.

Варто зазначити, що завірюха пройшла досить швидко. За 10 хвилин на небі вже можна було побачити сонячні промені.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що з 8 по 12 березня в Україні буде холодна погода з морозами і місцями зі снігом та мокрим дощем. Середня денна температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вночі в деяких регіонах буде до -10 градусів.

Але вже з 12 березня в країні має потеплішати. На заході вдень +7...+9 градусів. Уночі буде значно холодніший 0... +3 градуси. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там вдень градусники термометрів піднімуться до +9... +11 градусів, а вночі +2... +4. Також 12 числа очікуються опади у вигляді дощу.

Ми також писали про те, що в Крим прийшла справжня весна і "розцвів" цілий ліс.

Варто зазначити, що погода в Криму навесні радує теплом з перших днів. Зазвичай на початку березня тут на повну силу світить сонце, а повітря нагрівається вище +10 градусів, доходячи протягом місяця до +20.