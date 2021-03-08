RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві 8 березня пройшла справжня хуртовина: відео раптової негоди

Автор: Роман Мирончук

У святковий понеділок, 8 березня, жителі Києва стали свідками раптової появи хуртовини. При цьому ще за пів години до цього нічого не віщувало різкого погіршення погоди.

Відео хуртовини зняв кореспондент "РБК-Україна".

Завірюха раптово почалася в Шевченківському районі столиці.

Варто зазначити, що завірюха пройшла досить швидко. За 10 хвилин на небі вже можна було побачити сонячні промені.

У мережі з'явилися відео негоди і з інших районів Києва.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що з 8 по 12 березня в Україні буде холодна погода з морозами і місцями зі снігом та мокрим дощем. Середня денна температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вночі в деяких регіонах буде до -10 градусів.

Але вже з 12 березня в країні має потеплішати. На заході вдень +7...+9 градусів. Уночі буде значно холодніший 0... +3 градуси. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там вдень градусники термометрів піднімуться до +9... +11 градусів, а вночі +2... +4. Також 12 числа очікуються опади у вигляді дощу.

Ми також писали про те, що в Крим прийшла справжня весна і "розцвів" цілий ліс.

Варто зазначити, що погода в Криму навесні радує теплом з перших днів. Зазвичай на початку березня тут на повну силу світить сонце, а повітря нагрівається вище +10 градусів, доходячи протягом місяця до +20.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київснег
Читайте також
У київському ТРЦ влаштували евакуацію відвідувачів: в чому причина (відео)
У центрі Києва сталася жорстка бійка: кілька людей били одного
Прогноз погоди