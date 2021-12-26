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В Киеве из более 300 автомобилей создали яркую новогоднюю елку (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве автомобилисты традиционно создали из своих авто новогоднюю елку. В данном мероприятии использовали более 300 машин.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев", который также опубликовал соответствующее видео.

"Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни", - говорится в сообщении.

На видео видно, как владельцы авто расположили свои машины таким образом, чтобы они все вместе напоминали елку. При этом они включили фары и аварийный сигнал.

Напомним, новогодняя елка в доме должна быть украшена по всем правилам энергетических потоков для привлечения внимания символа года - Тигра. Также значение имеет и место расположение елки, и цвет игрушек, которыми вы ее украшаете.

В идеале праздничное дерево должно находится в центре комнаты - это место скопления энергии и так она будет иметь самое сильное воздействие.

Мы также писали о том, что нельзя дарить на Новый 2022 год. Подарки должны не только подходить члену семьи, но и соответствовать символу года - Тигру.

Тигр не жалует все, что может спровоцировать получение травм и ран. Поэтому не нужно дарить штопоры, наборы ножей, маникюрные наборы и другие подобные подарки.

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