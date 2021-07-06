Киев затопило после "тропического" ливня: улицы превратились в реки (видео и фото)
В Киеве прошел сильный ливень 6 июля, который за короткое время успел превратить некоторые улицы в реки в южных районах столицы, где после такого "тропического" дождя значительно затопило проезжую часть.
Видео и фото последствий "мокрой непогоды" очевидцы публикуют в сети.
Более всего от мощного ливня досталось Голосеевскому району, где из-за потоков воды с неба водостоки на дорогах просто не справлялись, таким образом ватерлиния быстро поднялась.
На кадрах можно увидеть, как транспорт словно плывет по реке, а не едет по асфальту.
На Голосеевке значительно залило проспект Науки, районы около Ипподрома и ВДНХ (Экспоцентр), а также Корчеватое.
Подтопление проезжей части на проспекте Науки, 102 после ливня 6 июля (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Хотя ливень сегодня вечером не длился долго, подтопления оказались значительные.
Видео: "потоп" возле ТРЦ "Магеллан" на Теремках 6 июля в Киеве
Видео: подтопления в Корчеватом 6 июля
Видео: в Киеве 6 июля прошел "тропический" дождь, подтопив улицы в некоторых районах
Также киевляне рассказывают в сети, что в Печерском районе и на Выдубычах тоже лило как из ведра. Досталось и южной части левого берега столицы.
Отметим, что перед этим из-за сильных дождей Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию, и в сети показали необычные кадры последствий стихии.
Также мы писали о том, что 4 июля на одном из самых популярных украинских курортов - Бердянске пронесся мощный ураган.