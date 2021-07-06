Киев затопило после "тропического" ливня: улицы превратились в реки (видео и фото)

В Киеве прошел сильный ливень 6 июля, который за короткое время успел превратить некоторые улицы в реки в южных районах столицы, где после такого "тропического" дождя значительно затопило проезжую часть.

Более всего от мощного ливня досталось Голосеевскому району, где из-за потоков воды с неба водостоки на дорогах просто не справлялись, таким образом ватерлиния быстро поднялась.

На кадрах можно увидеть, как транспорт словно плывет по реке, а не едет по асфальту.

На Голосеевке значительно залило проспект Науки, районы около Ипподрома и ВДНХ (Экспоцентр), а также Корчеватое.

Подтопление проезжей части на проспекте Науки, 102 после ливня 6 июля (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Хотя ливень сегодня вечером не длился долго, подтопления оказались значительные.

Видео: "потоп" возле ТРЦ "Магеллан" на Теремках 6 июля в Киеве

Видео: подтопления в Корчеватом 6 июля

Видео: в Киеве 6 июля прошел "тропический" дождь, подтопив улицы в некоторых районах

Также киевляне рассказывают в сети, что в Печерском районе и на Выдубычах тоже лило как из ведра. Досталось и южной части левого берега столицы.