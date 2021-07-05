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На известном украинском курорте пронесся ураган: это армагедон!

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Бердянск, Понедельник 05 июля 2021 09:08
На известном украинском курорте пронесся ураган: это армагедон! В Бердянске пронесся ураган (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На одном из самых популярных украинских курортов - Бердянске 4 июля пронесся мощный ураган. Непогода валила деревья, а на море образовался шторм.

Об этом можно судить из видео, опубликованного на YouTube.

На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который чуть ли не вырывает деревья из земли. На Азовском море такого ненастья не видели давно.

"Ураган в Бердянске. Бердянская коса", - подписал видео автор.

В Бердянске пронесся ураган

В комментариях украинцы отметили, что в Бердянске давно такого ливня не видели, это было похоже на армагедон.

  • Знатный ливень. И ветерок ничего так.
  • Это армагеддон!! Сама там нахожусь, очень страшно...Фильм "Послезавтра" в реальности.
  • Смотрела как раз в окно, давно такого ливня не видела.
  • Ого, как природа свирепствует.
  • Ого, вот это ураган, и ветер сильный был, надеюсь никто не пострадал.
  • Это страшная атмосфера. Я желаю вам безопасности.
  • С ума сойти! Может этой планете таки уже надел "человек разумный"?

Что говорят синоптики

По прогнозу синоптиков, 5 июля в Украине будет со шквалами и грозами, а уже к концу недели в страну придет изнурительная жара.

Как мы писали ранее, в воскресенье, 4 июля, Киев и область накрыли ливни с грозами. Кроме того, поднялся штормовой ветер.

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