На известном украинском курорте пронесся ураган: это армагедон!
На одном из самых популярных украинских курортов - Бердянске 4 июля пронесся мощный ураган. Непогода валила деревья, а на море образовался шторм.
Об этом можно судить из видео, опубликованного на YouTube.
На кадрах видно грозу и шквальный ветер, который чуть ли не вырывает деревья из земли. На Азовском море такого ненастья не видели давно.
"Ураган в Бердянске. Бердянская коса", - подписал видео автор.
В Бердянске пронесся ураган
В комментариях украинцы отметили, что в Бердянске давно такого ливня не видели, это было похоже на армагедон.
- Знатный ливень. И ветерок ничего так.
- Это армагеддон!! Сама там нахожусь, очень страшно...Фильм "Послезавтра" в реальности.
- Смотрела как раз в окно, давно такого ливня не видела.
- Ого, как природа свирепствует.
- Ого, вот это ураган, и ветер сильный был, надеюсь никто не пострадал.
- Это страшная атмосфера. Я желаю вам безопасности.
- С ума сойти! Может этой планете таки уже надел "человек разумный"?
Что говорят синоптики
По прогнозу синоптиков, 5 июля в Украине будет со шквалами и грозами, а уже к концу недели в страну придет изнурительная жара.
Как мы писали ранее, в воскресенье, 4 июля, Киев и область накрыли ливни с грозами. Кроме того, поднялся штормовой ветер.