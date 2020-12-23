Киев засыпает снегом: появились яркие фото и видео

В Киеве, днем 23 декабря, как и предупреждали синоптики, пошел снег. Осадки довольно интенсивно засыпают столицу и не спешат таять, так как температура минусовая - около -1 градуса.

Жители столицы делятся фото и видео с заснеженными улицами и снегопадами. И хотя в КГГА рассказали, что коммунальщики работают над устранением проблем из-за осадков, на дорогах уже начались осложнения.

Киевляне в соцсетях делятся снегом, который в последние годы нечасто радует жителей столицы.

Снегом засыпает, как центр города, так и спальные районы на Левом берегу.

Снег в центре Киева (фото: РБК-Украина)

Снег в Киеве 23 декабря, Лесной массив

"ДТП в Киеве на улице Житнеторжская. Движение затруднено", - рассказали в патрульной полиции Киева.

В Киеве 23 декабря пошел снег (фото: t.me/kyivpatrol)

Ранее мы писали, что погода в Киеве изменится в ближайшие три дня. Если сегодня в столице снежит, то 24-25 декабря из-за потепления пойдет дождь. Поэтому, возможность поиграть в снежки, очевидно, будет лишь сегодня.

Ранее мы писали также, что синоптики разных ресурсов резко поменяли прогноз погоды на Новый год.