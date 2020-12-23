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Жителей Киева предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

Среда 23 декабря 2020 10:05
Жителей Киева предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни
Погода в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Киеве сильно изменится в течение ближайших трех дней. Так, уже сегодня, 23 декабря, в столице ожидается мокрый снег, при этом температура будет в пределах -3... +1 градуса.

В КГГА сообщили, что осадки вероятны в течение дня и вечером, причем снег может быть достаточно интенсивным.

А 24 и 25 декабря ожидается потепление днем и осадки в виде дождей.

"Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами", - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть осторожнее на дорогах.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карты погоды для Киева на три дня, предупредив о том, что сегодня, 23 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, а 24-25 - дождь и повышение дневной температуры до +5 градусов.

Жителей Киева предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дниЖителей Киева предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дниЖителей Киева предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

Погода в Киеве 23-25 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ресурс Gismeteo также предупредили об осадках и изменении температуры в прогнозе на ближайшие дни.

Жителей Киева предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

Погода в Киеве на три дня (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее Наталка Диденко также рассказала об осадках, которые ожидают не только столицу, но и всю Украину.

Также синоптики разных ресурсов резко изменили прогноз погоды на Новый год, рассказав, будет ли снег на праздники.

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