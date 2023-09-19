"Киев вернем, семью туда перевезу". Росіяни випустили абсурдне пропагандистське відео про захоплення Києва та Одеси

У російських телеграм-каналах почали поширювати новий пропагандистський ролик, який спонукає чоловіків іти на війну проти України. Головними та найбільш абсурдними аргументами на це є те, що окупанти отримають змогу жити у великих містах.
Відео поширилося в мережі, його опублікував зокрема й Telegram-канал "Инсайдер UA".
У відео показують імітацію "героїчного" бою, де російські солдати бігають окопами та паралельно ведуть досить амбітну розмову про свої плани на майбутнє.
Один з окупантів запитує іншого, чи не знає той, де в Києві "Печерские пагорбы". Йому відповідають, що це елітний район у центрі столиці. Росіянин також згадує, що в нього там живе тітка. Можна припустити, що це черговий наратив про спорідненість народів.
Виявляється, що в того, хто цим цікавиться, є мрія - придбати в цьому районі квартиру та й взагалі перевезти до Києва сім'ю, коли "його повернуть". Однак звідки та кому потрібно повертати Київ - незрозуміло.
Далі на екрані з'являється нове пропагандистське гасло: "Выбери город своей мечты". Це виходить, що в такій великій Росії міст мрій уже немає?
А інший окупант збирається "рвануть" в Одесу, бо любить море. Вочевидь, він не знає, що Росію омивають 12 морів. Багато з них розташовані за Уралом, тому "рвануть" можна й туди.
У відео також зазначили пункти відбору. Ці адреси розташовані в Сімферополі.
Нагадаємо, що поки росіяни плекають надії про Київ та Одесу, ЗСУ продовжують звільняти населені пункти від окупантів. Нещодавно український прапор замайорів над Роботиним, Андріївкою та Кліщіївкою.
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