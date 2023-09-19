Окупанти намагались повернути позиції в районі Кліщіївки, Андріївки та Роботиного

За минулу добу окупанти атакували позиції ЗСУ, намагаючись повернути раніше втрачені позиції в районі Андріївки, Роботиного та Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Бахмутський напрямок

Як розповів спікер, сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше міста Бахмут Донецької області. Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав", - зазначив Ковальов.

Мелітопольський напрямок

Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці та виснажують ворога.

"На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачене положення", - додав спікер.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу. Давити на ворога та крок за кроком відвойовувати нашу землю. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Звільнення Андріївки, Кліщіївки та Роботиного

17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Вже у понеділок, 18 вересня, заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки.

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району Донецької області. 15 вересня цю інформацію підтвердили штурмовики. А 18 вересня ЗСУ підняли український прапор над Андріївкою.

Про звільнення Роботиного Запорізької області у Міноборони України розповіли наприкінці серпня.