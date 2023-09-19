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"Киев вернем, семью туда перевезу". Россияне выпустили абсурдное пропагандистское видео о захвате Киева и Одессы

Россияне выпустили пропагандистское видео (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В российских телеграмм-каналах начали распространять новый пропагандистский ролик, побуждающий мужчин идти на войну против Украины. Главными и наиболее абсурдными аргументами на то, что оккупанты получат возможность жить в больших городах.

Видео распространилось в сети, его опубликовал в том числе и Telegram-канал "Инсайдер UA".

В видео показывают имитацию "героического" боя, где российские солдаты бегают по окопам и параллельно ведут достаточно амбициозный разговор о своих планах.

Один из оккупантов спрашивает другого, не знает ли тот, где в Киеве "Печерские пагорбы". Ему отвечают, что это - элитный район в центре столицы. Россиянин также вспоминает, что у него там живет тетка. Можно предположить, что это очередной нарратив о родстве народов.

Оказывается, что у того, кто этим интересуется, есть мечта - приобрести в этом районе квартиру и вообще перевезти в Киев семью, когда "его вернут". Однако откуда и кому нужно возвращать Киев - неясно.

Далее на экране появляется новый пропагандистский лозунг: "Выбери город своей мечты". Это получается, что в такой великой России городов мечт уже нет?

А другой оккупант собирается "рвануть" в Одессу, потому что любит море. Очевидно, он не знает, что Россию омывают 12 морей. Многие расположены за Уралом, поэтому "рвануть" можно и туда.

В видео также указали пункты отбора. Эти адреса расположены в Симферополе.

 

 

Напомним, что пока россияне лелеют надежды о Киеве и Одессе, ВСУ продолжают освобождать населенные пункты от оккупантов. Недавно украинский флаг взвился над Роботиным, Андреевкой и Клищиевкой.

Мы также рассказывали, как Макаревич разнес россиян за войну против Украины.

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