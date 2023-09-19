"Киев вернем, семью туда перевезу". Россияне выпустили абсурдное пропагандистское видео о захвате Киева и Одессы

В видео показывают имитацию "героического" боя, где российские солдаты бегают по окопам и параллельно ведут достаточно амбициозный разговор о своих планах.

Один из оккупантов спрашивает другого, не знает ли тот, где в Киеве "Печерские пагорбы". Ему отвечают, что это - элитный район в центре столицы. Россиянин также вспоминает, что у него там живет тетка. Можно предположить, что это очередной нарратив о родстве народов.

Оказывается, что у того, кто этим интересуется, есть мечта - приобрести в этом районе квартиру и вообще перевезти в Киев семью, когда "его вернут". Однако откуда и кому нужно возвращать Киев - неясно.

Далее на экране появляется новый пропагандистский лозунг: "Выбери город своей мечты". Это получается, что в такой великой России городов мечт уже нет?

А другой оккупант собирается "рвануть" в Одессу, потому что любит море. Очевидно, он не знает, что Россию омывают 12 морей. Многие расположены за Уралом, поэтому "рвануть" можно и туда.

В видео также указали пункты отбора. Эти адреса расположены в Симферополе.