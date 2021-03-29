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Киев может уйти на полный локдаун - школы, садики, транспорт: названо условие

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве могут ввести полный локдаун, когда произойдет остановка общественного транспорта, закроются детские сады, младшая школа перейдет на дистанционку.

Такое заявление сделал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в в эфире "Украина 24".

По словам чиновника, ситуация, с тех пор как Киев попал в "красную зону" и был введен карантин (с 20 марта), совершенно не улучшилась.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - сказал он.

Поворозник заявил также, что за последние две недели в городе добавили более тысячи койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19. При этом их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

При условии, что ситуация не изменится, в столице могут закрыть все.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил он.

Напомним, что карантин в столице ужесточили 20 марта. Предварительно ограничения будут действовать до 9 апреля. Мы писали ранее, что можно, а что нельзя делать в "красном" Киеве.

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