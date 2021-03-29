Киев может уйти на полный локдаун - школы, садики, транспорт: названо условие

По словам чиновника, ситуация, с тех пор как Киев попал в "красную зону" и был введен карантин (с 20 марта), совершенно не улучшилась.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - сказал он.

Поворозник заявил также, что за последние две недели в городе добавили более тысячи койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19. При этом их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

При условии, что ситуация не изменится, в столице могут закрыть все.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил он.