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Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 11:48
Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве Фото: жесткий карантин продлится до 9 апреля (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве идет вторая неделя жесткого карантина. Он продлится до тех пор, пока столица не выйдет из "красной" зоны.

Подробнее о том, какие ограничения действуют, а что разрешено в столице - в материале РБК-Украина.

Так, в Киеве на период локдауна запрещается:

  • прием посетителей заведениями культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
  • прием посетителей в торговых центрах (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • работа бассейнов;
  • нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
  • не дистанционная работа форма работы предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).

В то же время разрешается:

  • работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • работа фитнес-центров и спортзалов, кроме проведения групповых занятий;
  • работа заведений общественного питания на вынос;
  • работа АЗС без зон питания;
  • дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов;
  • работа детских садов;
  • торговля непродовольственными товарами на вынос или с помощью адресной доставки;
  • работа общественного транспорта с заполненностью не более 50% от всех и сидячих и стоячих мест.

Решение о выходе из "красной" зоны принимается в случае достижения регионом всех показателей по коронавирусу в течение не менее пяти дней подряд.

Напомним, по состоянию на 29 марта Киев превышает два показателя по COVID-19 - уровень госпитализаций и заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что патрульная полиция Киева из-за карантина ограничила прием граждан.

Отметим, в Киеве жесткий карантин начал действовать с 20 марта.

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