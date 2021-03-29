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Київ може піти на повний локдаун - школи, садочки, транспорт: названо умова

Автор: Світлана Мащенко

У Києві можуть ввести повний локдаун, коли відбудеться зупинка громадського транспорту, закриються дитячі садки, молодша школа перейде на дистанційку

Таку заяву зробив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

За словами чиновника, ситуація, з тих пір як Київ потрапив в "червону зону" і був введений карантин (з 20 березня), зовсім не покращилася.

"Ситуація поки що, на жаль, зовсім не поліпшилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", - сказав він.

Поворозник заявив також, що за останні два тижні в місті додали більше тисячі ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів з COVID-19. При цьому їх заповнюваність на сьогодні досить серйозна.

За умови, що ситуація не зміниться, в столиці можуть закрити все.

"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі сади і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", - додав він.

Нагадаємо, що карантин у столиці посилили 20 березня. Попередньо обмеження діятимуть до 9 квітня. Ми писали раніше, що можна, а що не можна робити в "червоному" Києві.

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