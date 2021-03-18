Киев уверенно шагает в "красную" зону. Время идет на дни

Ситуация ухудшается с каждым днем

Эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний считает, что на фоне провалившейся вакцинации в стране сценарий введения усиления карантинных ограничений очень даже возможен.

"По официальным сообщениям, ситуация с COVID-19 в Киеве обостряется. Городской голова на своей пресс-конференции отметил, что ускорились темпы роста количества больных. По свежим данным в Киеве госпитализированы 3700 больных при имеющихся 4500 койкоместах. Ситуация ухудшается с каждым днем. На фоне провалившейся кампании по вакцинации, единственным выходом для органов местного самоуправления является внедрение карантина", - отвечает Юрий.

По мнению эксперта, переход Киева в "красную" зону - это дело времени. А вот вопрос о том, насколько столичный локдаун будет жестким, зависит от многих факторов.

"То, насколько он будет жестким, зависит от нескольких факторов. Прежде всего способности медицинских учреждений лечить стационарно больных COVID-19. Поэтому переход Киева к "красной" зоне с локдауном дело ближайшего времени. Скорее всего ограничения будут, но они станут не такими жесткими, как весной прошлого года. Скорее всего остановки общественного транспорта или междугородного сообщения не будет. По крайней мере при условии, если ситуация будет оставаться такой же, как и сейчас. Дети уже ушли на каникулы раньше, а по их окончанию дистанционное обучение продлится до середины апреля", - сообщил Подорожний.

Юрий добавляет, что очевидно, что будут введены новые ограничения работы мест, где происходит значительное скопление людей - торговых центров, развлекательных площадок, мест отдыха.

Карантину в Киеве быть? Остановят ли транспорт?

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский также считает, что карантин в Киеве - это дело нескольких дней. Он отмечает, что если ранее, городские головы сопротивлялись введению жесткого карантина, то сейчас они сами проявляют инициативу и требуют от Кабмина усилить карантин у себя в регионах. Примером этому может послужить решение мэра Львова Андрея Садового ввести карантин в городе, опережая решение Кабмина. Виталий Кличко не отстает и тоже хочет сработать на опережение.

"В частности, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину относительно усиления карантинных мероприятий в Киеве. Уже с 18 марта школьников в Киеве досрочно отправляют на каникулы. После выхода с каникул, по информации из образовательных учреждений, школьников переведут на дистанционное обучение до середины апреля. Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что вскоре Киев может оказаться в красной зоне, что приведет к усилению карантина. Кличко заявил, что введение жесткого карантина в Киеве - это вопрос нескольких дней", - рассказал Хмелевский.

Эксперт также прогнозирует длительность карантина в столице. Он предполагает, что столица проживет так три недели. Общественный транспорт вряд ли закроют. Ограничения коснутся работы ресторанов, магазинов с непродуктовыми товарами.

"Думаю, стоит ожидать введения жесткого карантина в Киеве на следующей неделе. Сроком ориентировочно на 3 недели. Вряд ли на этот раз власть пойдет на остановку метро и общественного транспорта. Скорее всего карантинные ограничения будут на уровне январского локдауна. Будут закрыты торговые центры, магазины, торгующие промышленными товарами. Рестораны будут работать только на вынос. Такие меры крайне негативно скажутся на экономике страны. Бизнес будет нести убытки, люди будут терять работу, а бюджет недополучит немалые средства", - отмечает эксперт.