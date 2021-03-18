Київ впевнено крокує в "червону" зону. Час йде на дні

Ситуація погіршується з кожним днем

Експерт "Українського центру суспільного розвитку" та кандидат філософських наук Юрій Подорожній вважає, що на тлі провалу вакцинації в країні сценарій введення посилення карантинних обмежень цілком можливий.

"За офіційними повідомленнями, ситуація з COVID-19 у Києві загострюється. Міський голова на своїй прес-конференції зазначив, що прискорилися темпи зростання кількості хворих. За свіжими даними в Києві госпіталізовано 3700 хворих при наявних 4500 койкомісць. Ситуація погіршується з кожним днем. На тлі провалу кампанії з вакцинації, єдиним виходом для органів місцевого самоврядування є запровадження карантину", - відповідає Юрій.

На думку експерта, перехід Києва в "червону" зону - це справа часу. А ось питання про те, наскільки столичний локдаун буде жорстким, залежить від багатьох факторів.

"Те, наскільки він буде жорстким, залежить від декількох факторів. Насамперед здатності медичних установ лікувати стаціонарно хворих COVID-19. Тому перехід Києва до "червоної" зони з локдауном справа найближчого часу. Швидше за все обмеження не будуть такими жорсткими, як навесні минулого року. Думаю, що зупинки громадського транспорту або міжміського сполучення не буде. Принаймні за умови, якщо ситуація залишатиметься такою ж, як і зараз. Діти вже пішли на канікули раніше, а по їх закінченню дистанційне навчання триватиме до середини квітня", - повідомив Подорожній.

Юрій додає, що очевидно, що будуть введені нові обмеження роботи місць, де відбувається значне скупчення людей - торгових центрів, розважальних майданчиків, місць відпочинку, тощо.

Карантину в Києві бути? Чи зупинять транспорт?

Кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський також вважає, що карантин у Києві - це справа кількох днів. Він зазначає, що якщо раніше, міські голови чинили опір введенню жорсткого карантину, то зараз вони самі проявляють ініціативу і вимагають від Кабміну посилити карантин у себе в регіонах. Прикладом цього може послужити рішення мера Львова Андрія Садового ввести карантин у місті, випереджаючи рішення Кабміну. Віталій Кличко не відстає і теж хоче спрацювати на випередження.

"Зокрема, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну щодо посилення карантинних заходів у Києві. Вже з 18 березня школярів у Києві достроково відправляють на канікули. Після виходу з канікул, за інформацією з освітніх установ, школярів переведуть на дистанційне навчання до середини квітня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає, що незабаром Київ може опинитися в "червоній" зоні, що призведе до посилення карантину. Кличко заявив, що введення жорсткого карантину в Києві - це питання декількох днів", - розповів Хмелевський.

Експерт також прогнозує тривалість карантину в столиці. Він припускає, що столиця проживе так три тижні. Громадський транспорт навряд закриють. Обмеження торкнуться роботи ресторанів, магазинів з непродуктовими товарами.

"Думаю, варто очікувати введення жорсткого карантину в Києві наступного тижня. Терміном орієнтовно на 3 тижні. Навряд чи на цей раз влада піде на зупинку метро та громадського транспорту. Швидше за все карантинні обмеження будуть на рівні січневого локдауну. Будуть закриті торгові центри, магазини, що торгують промисловими товарами. Ресторани будуть працювати тільки на винос. Такі заходи вкрай негативно позначаться на економіці країни. Бізнес буде зазнає збитків, люди будуть втрачати роботу, а бюджет недоотримає чималі кошти", - зазначає експерт.