Киев в свой день ушел под воду: в сети показали видео и мемы о "праздничном" потопе

В Киеве сильные дожди 30 мая затопили улицы столицы в разных районах, и коммунальщики с самого утра трудятся над ликвидацией последствий непогоды.

Тем временем осадки грозят усилиться, и спасатели предупреждают о вероятности желтого уровня опасности. Такое заявление сделали в управлении ГСЧС Киева в Facebook.

В сети показали, как сильные дожди похозяйничали в городе и устроили настоящий потоп. Залитые водой дороги, "плавающий" транспорт сняли на видео и фото.

Также киевляне публикуют в интернете и забавные мемы о мокрой стихии, которая накрыла столицу как раз в праздничный день. Так, День города Киева ежегодно отмечают в последние выходные мая, которые пришлись в этом году на 30-31 мая.

Отмечается, что сегодня река Лыбидь после интенсивного дождя заметно "пополнела".

"Именно она принимает дождевую воду со значительной территории Соломенского, Шевченковского, Печерского, Голосеевского районов. Во время интенсивных осадков объем воды в реке увеличивается более чем на 300%. Если же устье реки переполняется - вода втекает в стоки в обратном направлении", - рассказали в КП "Киевавтодор" на странице в Facebook.

Видео: Речка Лыбидь после мощного ливня в Киеве сильно прибавила в объеме

Вот так затопило дорогу около станции метро "Черниговская". Автомобилисты медленно "дрейфуют" под мостом на Броварском проспекте, рискуя получить гидравлический удар.

Видео: Потоп в Киеве на Черниговской

Видео: Сильные ливни в Киеве 30 мая затопили улицы

Видео: Из-за потопа в Киеве автомобили научились плавать по дорогам

"От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами... Ливни прогнозируют сегодня в течение суток. Поэтому гидрослужба будет работать в усиленном режиме", - рассказали столичные коммунальщики.

Для ликвидации последствий непогоды сотрудники "Киевавтодора" используют 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Последствия потопа в Киеве ликвидируют коммунальщики (Фото: facebook.com/kievavtodor)

В социальных сетях рассказывают, что самые мощные ливни прошлись по Голосеевскому, Соломенскому, Святошинскому и Печерскому районах столицы...

Ливни затопили улицы Киева 30 мая (Фото: соцсети)

... при этом непогода и потоп в Киеве некоторых вдохновили на забавные мемы в сети о том, что в любой ситуации стоит искать позитив. На это пользователей интернета вдохновил вечный "юный орел" украинской эстрады, ректор КНУКиМ Михаил Поплавский.

"День Киева 2020", - так музыкант и блогер Иван Марунич описал ситуацию в своем Facebook.

Мемы про потоп и День Киева (Фото: facebook.com/ivan.marunych?)

Ранее сообщалось, что на этой неделе сильные ливни обрушились на Одессу, в результате затопило несколько улиц.

Также мы писали о том, что сегодня спасатели предупредили киевлян об опасности и призвали воздержаться от поездок и путешествий.

Добавим также, что на днях отмена запуска корабля Маска вдохновила сеть на забавные фотожабы и мемы.