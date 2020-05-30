Київ на свій день пішов під воду: в мережі показали відео і меми про "святковий" потоп

У Києві сильні дощі 30 травня затопили вулиці столиці в різних районах, і комунальники з самого ранку працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Тим часом опади загрожують посилитися, і рятувальники попереджають про ймовірність жовтого рівня небезпеки. Таку заяву зробили в управлінні ДСНС Києва у Facebook.

У мережі показали, як сильні дощі погосподарювали у місті та влаштували справжній потоп. Залиті водою дороги, "плаваючий" транспорт зняли на відео і фото.

Також кияни публікують в інтернеті й кумедні меми про мокру стихію, що накрила столицю саме на святковий день. Так, День міста Києва щорічно відзначають в останні вихідні травня, які припали в цьому році на 30-31 травня.

Зазначається, що сьогодні річка Либідь після інтенсивного дощу помітно "погладшала".

"Саме вона приймає дощову воду зі значної території Солом'янського, Шевченківського, Печерського, Голосіївського районів. Під час інтенсивних опадів обсяг води в річці збільшується більш ніж на 300%. Якщо ж гирлі річки переповнюється - вода втікає в стоки у зворотному напрямку", - розповіли в КП "Київавтодор" на сторінці в Facebook.

Відео: Річка Либідь після потужної зливи в Києві сильно додала в обсязі

Ось так затопило дорогу біля станції метро "Чернігівська". Автомобілісти повільно "дрейфують" під мостом на Броварському проспекті, ризикуючи отримати гідравлічний удар.

Відео: Потоп у Києві на Чернігівській

Відео: Сильні зливи в Києві 30 травня затопили вулиці

Відео: через повінь у Києві автомобілі навчилися плавати дорогами

"Від значної кількості дощу у столиці виникли локальні підтоплення. Їх оперативно ліквідували. Гідрослужба використовує мотопомпи, насосні станції. Напередодні очищали стоки гідромоніторами... Зливи прогнозують сьогодні протягом доби. Тому гідрослужба буде працювати в посиленому режимі", - розповіли столичні комунальники.

Для ліквідації наслідків негоди співробітники "Київавтодору" використовують 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів.

Наслідки потопу в Києві ліквідують комунальники (Фото: facebook.com/kievavtodor)

У соціальних мережах розповідають, що найпотужніші зливи пройшлися по Голосіївському, Солом'янському, Святошинському та Печерському районах столиці...

Зливи затопили вулиці Києва 30 травня (Фото: соцмережі)

... при цьому негода і потоп у Києві деяких надихнули на кумедні меми в мережі про те, що в будь-якій ситуації слід шукати позитив. На це користувачів інтернету надихнув вічний "юний орел" української естради, ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

"День Києва 2020", - так музикант і блогер Іван Марунич описав ситуацію в своєму Facebook.

Меми про потоп і День Києва (Фото: facebook.com/ivan.marunych?)

Також в мережі "актуалізували" спортивне фото Віталія Кличка на водній дошці, яке мер Києва опублікував у Facebook ще минулого літа.

Віталій Кличко прокотився на серфі (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні сильні зливи обрушилися на Одесу, в результаті затопило кілька вулиць.

Також ми писали про те, що сьогодні рятувальники попередили киян про небезпеку і закликали утриматися від поїздок і подорожей.

Додамо також, що днями скасування запуску корабля Маска надихнула мережу на кумедні фотожаби та меми.