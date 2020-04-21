Киев снова стал одним из самых загрязненных городов: какой сейчас воздух в столице

Смог в Киеве снова дал знать о себе в столице. Дышать утром 21 апреля в городе практически невозможно, воздух сильно загрязнен. Так, на сайте IQAir опубликованы данные по качеству воздуха по всем городам мира, Киев на момент публикации новости, около 10:00 утра, занял пятое место по загрязненности воздуха.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 121. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "опасен для уязвимых групп".

Напомним, что 28 апреля, украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

Рейтинг самых загрязненных городов (Скриншот с сайта iqair.com)

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дакка (Бангладеш), Ханой (Вьетнам), Шэньян (Китай).

Напомним, IQAir —компания из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году IQAir начал продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры с этих устройств передаются общую базу, обрабатываются и результат можно смотреть в приложении или на веб-сайте компании.

Как мы ранее писали, смог в Киеве из-за многочисленных поджогов в Киевской и Черниговской области 19 апреля снова побил мировые рекорды по загрязнению воздуха. На ситуацию вероятнее всего повлияли новые поджоги, в результате которых сгорела деревня под Киевом.