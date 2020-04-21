Київ знову став одним з найбільш забруднених міст: яке зараз повітря в столиці

Смог в Києві знову дав про себе знати в столиці. Дихати вранці 21 квітня в місті практично неможливо, повітря сильно забруднене. Так, на сайті IQAir опубліковані дані по якості повітря по всіх містах світу, Київ на момент публікації новини, близько 10:00 ранку, зайняв п'яте місце за забрудненістю повітря.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 121. Індекс повітря в столиці України перебуває на позначці "небезпечний для уразливих груп".

Нагадаємо, що 28 квітня, українська столиця займала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

Рейтинг найбільш забруднених міст (Скріншот з сайту iqair.com)

Попереду Києва знаходяться Чіангмай (Таїланд), Ель-Кувейт (Кувейт), Дакка (Бангладеш), Ханой (В'єтнам), Шеньян (Китай).

Нагадаємо, IQAir —компанія зі Швейцарії, яка виробляє системи для очищення повітря. У 2017 році IQAir почала продавати розумні пристрої для будинку AirVisual Pro, які аналізують якість повітря в приміщенні і на вулиці. Заміри з цих пристроїв передаються в загальну базу, обробляються і результат можна дивитися в додатку або на веб-сайті компанії.

Як ми раніше писали, смог в Києві через численні підпали у Київській та Чернігівській області 19 квітня знову побив світові рекорди по забрудненню повітря. На ситуацію найімовірніше вплинули нові підпали, в результаті яких згоріло село під Києвом.