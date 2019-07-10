В Киев приехал скандальный российский журналист: цель его визита неизвестна

Алексей Венедиктов приехал в Киев. 10 июля главный редактор "Эхо Москвы" прошелся улицами столицы Украины, где он не был пять лет. Венедиктов съел борщ, котлету по-киевски, прогулялся по Майдану Незалежности и "засветился" возле офиса олигарха Игоря Коломойского. Фото из Киева скандальный журналист делится в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что цель визита Венедиктова в Украину неизвестна.

В одном из ресторанов Венедиктов отведал борща с салом, о котором мечтал 5 лет.



Скриншот поста

Также журналист сфотографировался на фоне билбордов с политической рекламой. Особое внимание Венедиктова привлек Михаил Саакашвили.





Скриншот поста

Еще Венедиктов показал, как выглядит офис Игоря Коломойского.

"Но мне не сюда", - уточнил россиянин.



Скриншот поста

Кроме того, Венедиктов публикует снимки памятника Михаилу Паниковскому, "храма на горе" (Андреевской церкви) и других киевских достопримечательностей.

Скриншот поста

Отметим, что далеко не все пользователи сети рады приезду Венедиктова в Украину.

"Надо двери то закрутить - это не богадельня, что они все лезут и лезут", - возмутился один из пользователей.

"Это кудлатое дерь*о настолько провокационно, что по идее именно оно должно было испытать палок Беркута", - возмутился еще один юзер.

"Венедиктов такой же пропагандон, как и Скабеева с Киселевым. Но т. к. они работают на разные аудитории, то и приемы у них разные", - вспомнил прошлые высказывания пользователь Twitter.

Ранее мы писали, что руководство канала "Рустави 2", в эфире которого телеведущий Георгий Габуния обматерил Владимира Путина и его родителей, сделало заявление относительно будущей работы журналиста.

К слову, Телемост с Российской Федерацией, который решил провести телеканал NewsOne, вызвал резкую реакцию в украинском политикуме, среди общественных деятелей, журналистов и простых граждан.