Киев поплыл: город остановился в огромных заторах

В Киеве 7 октября с самого раннего утра начался сильный дождь. В столице объявили первый уровень опасности - желтый. Жителей просят не ходить под деревьями и не парковать под ними свои автомобили. Если есть такая возможность - лучше остаться дома.

С 7 утра в Киеве начал лить дождь, а на улицах города ливневые стоки не смогли справиться с таким количеством воды. Машины оказались полностью в воде, а дороги напоминают реки. Жители Киева делятся фотографиями и видео в соцсетях.

Заторы на дорогах из-за осадков оказались очень большими. Учитывайте это, если собираетесь выезжать на собственном авто или такси.

Отметим, что дождь и плохая видимость только усложняют движение автомобилей.

Так, проблемы с проездом в сторону правого берега наблюдаются на мосте Метро, Дарницком мосте, мосте Патона и Южном мосте затруднено в сторону правого берега. В сторону левого берега проезды свободны. Большой затор возник на Северном мосту.

Затор наблюдается на Дарнице (фото: Патрульна поліція Києва)

Заторы наблюдаются на проспекте Степана Бандеры от Северного моста и до "Зенита". Тянется движение улице Елены Телиги в сторону Почайны.

Большой затор на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева, проспект Победы до Берестейской. Тянучки наблюдаются на проспекте Победы от Шулявской и до центра города.

Отметим, что с Троещины выехать практически невозможно.

На левом берегу Киева заторы сковали проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Юрия Гагарина, улица Генерала Жмаченко, Броварской проспект, бульвар Перова, улица Братиславская, Миропольская, и проспект Освободителей.

Киев замер в пробках

Как мы писали ранее, Тернополь затопило сильным ливнем. Мощный дождь обрушился на город вечером 6 октября.