Київ поплив: місто зупинилося у величезних заторах

У Києві 7 жовтня з самого ранку розпочався сильний дощ. У столиці оголосили перший рівень небезпеки - жовтий. Жителів просять не ходити під деревами і не паркувати під ними свої автомобілі. Якщо є така можливість - краще залишитися вдома.

З 7 ранку в Києві почав лити дощ, а на вулицях міста зливові стоки не змогли впоратися з такою кількістю води. Машини виявилися повністю у воді, а дороги нагадують річки. Жителі Києва діляться фотографіями та відео в соцмережах.

Затори на дорогах через опади виявилися дуже великими. Враховуйте це, якщо збираєтеся виїжджати на власному авто або таксі.

Зазначимо, що дощ і погана видимість тільки ускладнюють рух автомобілів.

Так, проблеми з проїздом в сторону правого берега спостерігаються на мосту Метро, Дарницькому мосту, мосту Патона і Південному мосту утруднено в бік правого берега. У бік лівого берега вільні проїзди. Великий затор виник на Північному мосту.

Затор спостерігається на Дарниці (фото: Патрульна поліція Києва)

Затори спостерігаються на проспекті Степана Бандери від Північного мосту і до "Зеніту". Тягнеться рух вулиці Олени Теліги в бік Почайни.

Великий затор на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва, проспект Перемоги до Берестейської. Тягучки спостерігаються на проспекті Перемоги від Шулявської і до центру міста.

Зазначимо, що з Троєщини виїхати практично неможливо.

На лівому березі Києва затори скували проспект Бажана, проспект Шухевича, проспект Соборності, Дарницького шосе, проспект Юрія Гагаріна, вулиця Генерала Жмаченка, Броварський проспект, бульвар Перова, вулиця Братиславська, Миропільська, і проспект Визволителів.

Київ завмер у заторах

Як ми писали раніше, Тернопіль затопило зливою. Потужний дощ обрушився на місто ввечері 6 жовтня.