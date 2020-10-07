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Апокалипсис в Тернополе: улицы превратились в реки, а вода достигала колен

Тернополь, Среда 07 октября 2020 08:34
Апокалипсис в Тернополе: улицы превратились в реки, а вода достигала колен
В Тернополе дождем затопило улицы (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Тернополе прошел сильнейший ливень

Тернополь затопило сильным ливнем. Мощный дождь обрушился на город вечером 6 октября. Осадки были настолько сильными, что автомобили в городе плавали в воде, а люди вынуждены были ходить босиком.

Из-за осадков парализовало центр города. Автомобили не могли проехать, а люди оставались в заторах около часа. Спасатели прибыли на место ЧП и начали помогать людям выбраться из водной ловушки. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ливневки не успевали справиться с мощными потоками воды.

"Это просто жесть. Такого ливня в этом году еще не было", - говорит один из местных жителей.

На одном из фото можно увидеть, как мужчина в центре Тернополя стоит по колено в воде и держит в руках зонтик.

Апокалипсис в Тернополе: улицы превратились в реки, а вода достигала колен

Апокалипсис в Тернополе: улицы превратились в реки, а вода достигала колен

Тернополь затопило дождем

Напомним, что накануне затопило и город Хуст в Карпатах. Там дождь был настолько сильный, что превратил город в Венецию.

Синоптики дают неутешительный прогноз - осадки в Украине будут продолжаться до выходных.

Как мы писали ранее, Ивано-Франковск подтопило из-за сильного ливня.

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