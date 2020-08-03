Киев попал в "зеленую" зону карантина: что это значит

Киев отнесли к "зеленой" зоне карантина (фото: РБК-Украина)

Киев оказался в "зеленой" карантинной зоне, но количество случаев коронавируса не уменьшается

Киев оказался в "зеленой" зоне"карантина, несмотря на то, что количество новых заболевших не уменьшается, и на 3 августа в столице уже 8554 случаев коронавируса - за последние сутки 102 новых больных.

Отметим, что деление на зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную - вступило в силу в рамках адаптивного карантина с понедельника, 3 августа. Глава управления Держпродспоживслужби в Киеве Олег Рубан рассказал, почему столица оказалась в "зеленой" зоне.

По его словам, эпидемическая ситуация в Киеве определяется не так, как по всей стране.

"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (показатели Киева. - Ред.) находятся в пределах желтой зоны, но если исключить "очаговые" случаи - вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону", - отметил Рубан.

Запреты для зон карантина - зеленой, желтой, оранжевой и красной

Среди общих требований - ношение масок в общественных местах.

В "зеленой" зоне, куда попал Киев, запрещено:

проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории, а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с заполняемостью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.

К запретам на "желтом" уровне добавляются:

посещение посторонними лицами ряда учреждений и учреждений социальной защиты, кроме тех, которые предоставляют социальные услуги экстренно.

"Оранжевый" уровень вводит запрет на (кроме перечисленных выше):

проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров площади здания или территории;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

работу после полуночи и до семи часов утра развлекательных заведений, а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания, кроме услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

посещение учреждений образования количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования;

проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров; прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха; оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.

"Красный" уровень - является самым строгим из всех, тут запрещено:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, кроме перевозки: легковыми авто, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более 5 человек без учета лиц в возрасте до 14 лет;

служебными и/или арендованными автомобилями предприятий, заведений и учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции.

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сферах культуры, заведений общественного питания, ТРЦ, других заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами и тому подобное;

осуществление банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи;

торговая деятельность и деятельность по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов;

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

В "красной" зоне оказались два города - Тернополь и Луцк, а также Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевую" зону присвоили Ивано-Франковску, Львову и Бережанам Тернопольской области, а также Луцкому и Любашевскому району Волынской области, Тисьменицкому району Ивано-Франковской области, Николаевскому, Перемышльский и Пустомытовскому району Львовской области, Бучацкому району Тернопольской области.

В "желтой" зоне Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме, а также:

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,

Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области,

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

Глыбоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Остальная территория Украины попала в "зеленую" зону.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым все населенные пункты и районы будут распределены на четыре зоны - "зеленая", "оранжевая", "желтая" и "красная".

Государственная комиссия каждую пятницу будет обновлять разделение Украины на зоны, а изменения будут действовать с понедельника следующей недели.

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