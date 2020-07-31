Стало известно, почему Киев попал в зеленую зону карантина

Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)

Минздрав не учитывает вспышки в общежитиях и других учреждениях

Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснил, почему столица попала в зеленую зону карантина, несмотря на рост новых случаев коронавируса. Эпидемическая ситуация в Киеве определяется не так, как по всей стране.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, расчеты по эпидемической ситуации в Киеве делаются на основании постановления Кабинета министров, за исключением "очаговых" случаев.

"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (показатели Киева - ред.) находятся в пределах желтой зоны, но если исключить "очаговые" случаи - вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в зеленую зону", - отметил Рубан.

Решение о соответствии Киева критериям адаптивного карантина принимает непосредственно Министерство здравоохранения.

Напомним, сегодня Кабмин поделил Украину на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом, при этом Киев попал в зеленую зону. В зеленую зону попадают города и районы с низким уровнем заболеваемости.

Ожидалось, что Киев попадет в оранжевую зону карантина после решения Кабмина, учитывая эпидемическую ситуацию.

Сегодня в Киеве закрыли на карантин общежитие одного из вузов из-за вспышки коронавируса среди жителей; заболевание подтвердили у 133 человек.