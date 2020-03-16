Киев переходит на жесткий карантин: закроют почти все

В Киеве из-за коронавируса вводят жесткий карантин
Карантин в Киеве из-за коронавируса ужесточат еще больше. Виталий Кличко заявил, что в столице закроют большинство магазинов, не будут работать торговые центры, рестораны, парикмахерские, развлекательные заведения и так далее. Какие магазины будут открытыми, что будет с транспортом, когда начнут действовать ограничения - в материале Styler.
Для того, чтобы предупредить в столице распространения коронавируса COVID-19, Киев переходит на жесткие ограничения. С 17 марта в столице будут закрыты:
"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.
Руководителей предприятий, учреждений и организаций обяжут перевести работников на удаленную работу.
Пользование общественным транспортом ограничивать пока не будут.
"Надеемся на сознательность киевлян, - не передвигаться по городу без крайней необходимости", - заявил Кличко, призвав пассажиров метро ездить в масках.
В Киеве ужесточат карантин (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Ранее мы писали, что коронавирусом в Украине заболели еще две женщины. По состоянию на 16 марта известно о пяти случаях инфицирования, один из них - летальный.