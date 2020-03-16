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Киев переходит на жесткий карантин: закроют почти все

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В Киеве из-за коронавируса вводят жесткий карантин

Карантин в Киеве из-за коронавируса ужесточат еще больше. Виталий Кличко заявил, что в столице закроют большинство магазинов, не будут работать торговые центры, рестораны, парикмахерские, развлекательные заведения и так далее. Какие магазины будут открытыми, что будет с транспортом, когда начнут действовать ограничения - в материале Styler.

Что закроют и ограничат в Киеве

Для того, чтобы предупредить в столице распространения коронавируса COVID-19, Киев переходит на жесткие ограничения. С 17 марта в столице будут закрыты:

  • заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары (заказать еду можно будет онлайн),
  • торговые центры (исключение - продуктовые магазины и аптеки),
  • спортивные комплексы и залы,
  • учреждения бытового обслуживания населения (СПА-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны и другие,
  • развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы).

Что максимально ограничат в столице с 17 марта

  • будет ограничено передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами,
  • ограничат проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Что будет работать на карантине

  • продуктовые и хозяйственные магазины,
  • аптеки,
  • АЗС,
  • банки и банкоматы.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Руководителей предприятий, учреждений и организаций обяжут перевести работников на удаленную работу.

Пользование общественным транспортом ограничивать пока не будут.

"Надеемся на сознательность киевлян, - не передвигаться по городу без крайней необходимости", - заявил Кличко, призвав пассажиров метро ездить в масках.

В Киеве ужесточат карантин (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Ранее мы писали, что коронавирусом в Украине заболели еще две женщины. По состоянию на 16 марта известно о пяти случаях инфицирования, один из них - летальный.

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