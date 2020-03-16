Киев переходит на жесткий карантин: закроют почти все

Карантин в Киеве из-за коронавируса ужесточат еще больше. Виталий Кличко заявил, что в столице закроют большинство магазинов, не будут работать торговые центры, рестораны, парикмахерские, развлекательные заведения и так далее. Какие магазины будут открытыми, что будет с транспортом, когда начнут действовать ограничения - в материале Styler.

Что закроют и ограничат в Киеве

Для того, чтобы предупредить в столице распространения коронавируса COVID-19, Киев переходит на жесткие ограничения. С 17 марта в столице будут закрыты:

заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары (заказать еду можно будет онлайн),

торговые центры (исключение - продуктовые магазины и аптеки),

спортивные комплексы и залы,

учреждения бытового обслуживания населения (СПА-салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны и другие,

развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы).

Что максимально ограничат в столице с 17 марта

будет ограничено передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами,

ограничат проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Что будет работать на карантине

продуктовые и хозяйственные магазины,

аптеки,

АЗС,

банки и банкоматы.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Руководителей предприятий, учреждений и организаций обяжут перевести работников на удаленную работу.

Пользование общественным транспортом ограничивать пока не будут.

"Надеемся на сознательность киевлян, - не передвигаться по городу без крайней необходимости", - заявил Кличко, призвав пассажиров метро ездить в масках.

В Киеве ужесточат карантин (видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Ранее мы писали, что коронавирусом в Украине заболели еще две женщины. По состоянию на 16 марта известно о пяти случаях инфицирования, один из них - летальный.