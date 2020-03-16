Київ переходить на жорсткий карантин: закриють майже все

Карантин у Києві через коронавірус посилять ще більше. Віталій Кличко заявив, що в столиці закриють більшість магазинів, не працюватимуть торгові центри, ресторани, перукарні, розважальні заклади і так далі. Які магазини будуть відкритими, що буде з транспортом, коли почнуть діяти обмеження - в матеріалі Styler.

Що закриють і обмежать у Києві

Для того, щоб попередити в столиці поширення коронавіруса COVID-19, Київ переходить на жорсткі обмеження. 17 березня в столиці будуть закриті:

заклади швидкого харчування, ресторани, кафе і бари (замовити їжу можна буде онлайн),

торгові центри (виняток - продуктові магазини і аптеки),

спортивні комплекси і зали,

установи побутового обслуговування населення (СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони та інші,

розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби).

Що максимально обмежать у столиці з 17 березня

буде обмежено пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами,

обмежать проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.

Що буде працювати на карантині

продуктові і господарські магазини,

аптеки,

АЗС,

банки і банкомати.

"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей продуктами харчування і предметами першої необхідності. - Їх доставлять додому", - наголосив Віталій Кличко.

Керівників підприємств, установ і організацій зобов'яжуть перевести працівників на віддалену роботу.

Користування громадським транспортом обмежувати поки не будуть.

"Сподіваємося на свідомість киян, - не пересуватися по місту без крайньої необхідності", - заявив Кличко, закликавши пасажирів метро їздити в масках.

У Києві посилять карантин (відео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Раніше ми писали, що коронавірусом в Україні захворіли ще дві жінки. Станом на 16 березня відомо про п'ять випадків інфікування, один із них - смертельний.