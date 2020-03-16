Київ переходить на жорсткий карантин: закриють майже все

У Києві через коронавірус вводять жорсткий карантин
Карантин у Києві через коронавірус посилять ще більше. Віталій Кличко заявив, що в столиці закриють більшість магазинів, не працюватимуть торгові центри, ресторани, перукарні, розважальні заклади і так далі. Які магазини будуть відкритими, що буде з транспортом, коли почнуть діяти обмеження - в матеріалі Styler.
Для того, щоб попередити в столиці поширення коронавіруса COVID-19, Київ переходить на жорсткі обмеження. 17 березня в столиці будуть закриті:
"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей продуктами харчування і предметами першої необхідності. - Їх доставлять додому", - наголосив Віталій Кличко.
Керівників підприємств, установ і організацій зобов'яжуть перевести працівників на віддалену роботу.
Користування громадським транспортом обмежувати поки не будуть.
"Сподіваємося на свідомість киян, - не пересуватися по місту без крайньої необхідності", - заявив Кличко, закликавши пасажирів метро їздити в масках.
У Києві посилять карантин (відео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Раніше ми писали, що коронавірусом в Україні захворіли ще дві жінки. Станом на 16 березня відомо про п'ять випадків інфікування, один із них - смертельний.