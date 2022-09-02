Киев окутал смог: чем он опасен для людей и как уберечься от "дыма"

В пятницу, 2 сентября , Киев накрыл смог и в городе стало невозможно дышать. Качество воздуха значительно ухудшилось.

В материале Styler читайте, чем опасен смог, и, что делать, чтобы от него уберечься.

Причины смога

Причинами жуткого запаха и дыма стало возгорание торфяников к северо-западу от Киева и смена ветра в сторону столицы. Пожарные продолжают тушить пожар в с. Сосновка Вышгородского района.

По данным мониторинга Индекса качества воздуха столицы, в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах ухудшилось качество воздуха. При этом на Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".

На момент 10.00 утра Киев занял второе место в рейтинге городов с самых загрязненным воздухом.

Скриншот (waqi.info)

Чем опасен для людей смог

В продуктах горения присутствуют мельчайшие твердые частицы (сажа, зола, пепел, капли смолы и т.д.), углекислый газ, оксиды серы, альдегиды, угарный газ.

Смог отрицательно влияет на организм человека в целом и может вызвать серьезные заболевания. От нехватки кислорода страдают мозг, дыхательная система, печень и почки. Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, занятия спортом, работу на открытом воздухе в дни, когда воздух загрязнен.

Особенно вреден продолжительный контакт со смогом для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, он вызывает их обострение – в частности, астмы и бронхолегочных болезней.

Для кого смог особо вреден

для детей до 4 лет;

для беременных (особенно I и III триместр);

для аллергиков;

для людей, имеющих патологии сердечно-сосудистой системы;

для пожилых людей.

Какие симптомы могут быть от "дыма"

одышка;

головная боль;

кашель;

изменения психического состояния;

покраснение и раздражение глаз.

Как защититься от смога дома

Конечно же, первое правило - это стараться не выходить на улицу и закрыть окна.

Если вы находитесь дома, чтобы проветрить помещение, затяните окна влажной марлей или простыней. Также делайте чаще влажную уборку – это поможет очистить помещение от осевших на поверхности вредных веществ.

Кроме того, защититься от смога помогут кондиционеры и очистители воздуха. Пользуйтесь ими в это время активно.

Если вы все-таки вышли на улицу, по возвращению рекомендуется принять душ или хотя бы умыться, а также промыть глаза и носоглотку.