Київ окутав смог: чим він небезпечний для людей і як уберегтися від "диму"
У п'ятницю, 2 вересня, Київ накрив смог і в місті стало неможливо дихати. Якість повітря значно погіршилася.
У матеріалі Styler читайте, чим небезпечний смог, і, що робити, щоб від нього вберегтися.
Причини смогу
Причинами моторошного запаху і диму стало загоряння торфовищ на північний захід від Києва і зміна вітру в бік столиці. Вогнеборці продовжують гасити пожежу в с. Соснівка Вишгородського району.
За даними моніторингу індексу якості повітря столиці, у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах погіршилася якість повітря. При цьому на Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".
На момент 10.00 ранку Київ посів друге місце в рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям.
Скріншот (waqi.info)
Чим небезпечний для людей смог
У продуктах горіння присутні найдрібніші тверді частинки (сажа, зола, попіл, краплі смоли і т.д.), вуглекислий газ, оксиди сірки, альдегіди, чадний газ.
Смог негативно впливає на організм людини в цілому і може викликати серйозні захворювання. Від нестачі кисню страждають мозок, дихальна система, печінка і нирки. Лікарі рекомендують обмежити фізичне навантаження, заняття спортом, роботу на відкритому повітрі в дні, коли повітря забруднене.
Особливо шкідливий тривалий контакт зі смогом для літніх і людей з хронічними захворюваннями, він викликає їх загострення – зокрема, астми та бронхолегеневих хвороб.
Для кого смог особливо шкідливий
- для дітей до 4 років;
- для вагітних (особливо I і III триместр);
- для алергіків;
- для людей, що мають патології серцево-судинної системи;
- для літніх людей.
Які симптоми можуть бути від "диму"
- задишка;
- головний біль;
- кашель;
- зміни психічного стану;
- почервоніння і подразнення очей.
Як захиститися від смогу вдома
Звичайно ж, перше правило - це намагатися не виходити на вулицю і закрити вікна.
Якщо ви знаходитесь вдома, щоб провітрити приміщення, затягніть вікна вологою марлею або простирадлом. Також робіть частіше вологе прибирання - це допоможе очистити приміщення від шкідливих речовин, які осіли на поверхні.
Крім того, захиститися від смогу допоможуть кондиціонери та очищувачі повітря. Користуйтеся ними в цей час активно.
Якщо ви все-таки вийшли на вулицю, по поверненню рекомендується прийняти душ або хоча б вмитися, а також промити очі і носоглотку.
Нагадаємо, що рятувальникам напередодні вдалося ліквідувати чотири загоряння торфовищ, проте ще два продовжували горіти.
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