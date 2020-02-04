На Киев надвигается снегопад: водителей просят воздержаться от поездок на собственном авто

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог

Погода в Киеве в ближайшие дни ухудшится, ожидается похолодание и снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По информации синоптиков, 5 февраля в Киеве ожидается мокрый снег, метель, температура в течение суток около 0 градусов. В четверг, 6 февраля, ночью существенных осадков не ожидается, а днем - небольшой снег. Вместе с тем, уже с 6 февраля ожидается понижение температуры ночью до 5-7 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза, на дорогах гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с.

"Столичная власть призывает водителей не выезжать без необходимости на собственном авто и отдать предпочтение общественному пассажирскому транспорту", - говорится в сообщении.

Кроме того, водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 5 февраля ожидается до 10 см снега. Также по данным синоптиков, в Украине с 4 февраля ожидается ухудшение погодных условий, сейчас объявлено штормовое предупреждение, ожидаются метели и снег до 40 см.