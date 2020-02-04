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В Киеве завтра ожидается до 10 см снега

Новости » Общество     04.02.2020 - 13:57
В Киеве завтра ожидается до 10 см снега
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики предупредили о метелях и гололедице на дорогах

Погода в Киеве, 5 февраля, изменится под влиянием южного циклона, в результате чего в столице ожидается образование снежного покрова высотой до 10 см. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и снега. Утром и днем прогнозируются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают о метелях, гололедице на дорогах, а также образовании снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным", - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, 4 февраля в Украине резко ухудшиться погода в центральных, восточных, западных и южных областях. Из-за снега возможны нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах.

Также сообщалось, что 4 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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