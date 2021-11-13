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Киев утонул в густом тумане: удивительные фото города

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в субботу, 13 ноября, на город опустился густой туман. В частности, из-за погодного явления объявлен первый уровень опасности – желтый

Каким туманным был город в течение дня - смотрите в материале Styler ниже.

Так, такое природное явление будет держаться до конца суток.

Поэтому водителям во время управления автомобилем в тумане нужно следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Киев охватил густой туман (фото: РБК-Украина)

На фото видно, что из-за природного явления объекты, расположенные вдали, почти незаметны.

Также в соцсетях жители столицы публикуют снимки города окутанного туманом.

Одна из жителей Оболони показала фото столичного тумана, который опустился на город.

"Вот так туман спустился сегодня утром", - подписала она.

Киев охватил густой туман (фото: facebook.com/jDtnt.photo)

Ранее мы сообщали, что в Украине заметили полярное сияние.

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