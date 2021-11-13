Киев утонул в густом тумане: удивительные фото города

Так, такое природное явление будет держаться до конца суток.

Поэтому водителям во время управления автомобилем в тумане нужно следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Киев охватил густой туман (фото: РБК-Украина)

На фото видно, что из-за природного явления объекты, расположенные вдали, почти незаметны.

Также в соцсетях жители столицы публикуют снимки города окутанного туманом.

Одна из жителей Оболони показала фото столичного тумана, который опустился на город.

"Вот так туман спустился сегодня утром", - подписала она.

Киев охватил густой туман (фото: facebook.com/jDtnt.photo)