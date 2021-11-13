Киев утонул в густом тумане: удивительные фото города

В Киеве в субботу, 13 ноября, на город опустился густой туман. В частности, из-за погодного явления объявлен первый уровень опасности – желтый
Каким туманным был город в течение дня - смотрите в материале Styler ниже.
Так, такое природное явление будет держаться до конца суток.
Поэтому водителям во время управления автомобилем в тумане нужно следовать следующим советам:
Киев охватил густой туман (фото: РБК-Украина)
На фото видно, что из-за природного явления объекты, расположенные вдали, почти незаметны.
Также в соцсетях жители столицы публикуют снимки города окутанного туманом.
Одна из жителей Оболони показала фото столичного тумана, который опустился на город.
"Вот так туман спустился сегодня утром", - подписала она.
Ранее мы сообщали, что в Украине заметили полярное сияние.