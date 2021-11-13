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Київ потонув у густому тумані: дивовижні фото міста

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в суботу, 13 листопада, на місто опустився густий туман. Зокрема, через погодне явище оголошено перший рівень небезпеки – жовтий

Яким туманним було місто упродовж дня - дивіться у матеріалі Styler нижче.

Так, таке природне явище триматиметься до кінця доби.

Тому водіям під час керування автомобілем у тумані потрібно дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Київ охопив густий туман (фото: РБК-Україна)

На фото видно, що через природне явище об'єкти, розташовані вдалині, майже непомітні.

Також у соцмережах жителі столиці публікують знімки міста оповитого туманом.

Одна із жителів Оболоні показала фото столичного туману, який опустився на місто.

"Оце так туман спустився сьогодні зранку", - підписала вона.

Київ охопив густий туман (фото: facebook.com/jDtnt.photo)

Раніше ми повідомляли, що в Україні помітили полярне сяйво.

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КиївТуман