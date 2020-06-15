На Киев обрушился сильный ливень с градом

На Киев в понедельник, 15 июня, обрушился сильный ливень. Жители столицы сообщают, что в некоторых районах города наблюдается также огромный град. Улицы города в считанные минуты оказались затопленными.

На Киев обрушился ливень с градом

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, гроза в столице разыгралась из небольшой точки на прогностических картах.

"Вот из такой атмосферной "блохи" может вылиться такой дождевой "слон", - написала Диденко и опубликовала видео непогоды в столице.

Стоит отметить, что ранее синоптики предупредили о том, что 15 июня в Украине ожидаются сильные грозы в западных и центральных областях. Местами возможен град и шквал до 15-20 м/с. Был объявлен первый уровень опасности – "желтый".

Во время сильной грозы и усиления ветра нужно:

Окна домов плотно закрыть

Убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей.

Не парковать свои автомобили возле больших деревьев или рекламных щитов.

Категорически нельзя находиться во время грозы на открытых пространствах.

Нельзя ездить на велосипеде или мотоцикле.

Мобильные телефоны в грозу лучше выключить.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение и предупредили о штормовом ветре и граде.

А также рассказывали о том, что Прикарпатье ушло под воду из-за сильных ливней.