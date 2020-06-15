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На Киев обрушился сильный ливень с градом

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На улицы столицы обрушился сильный ливень с градом

На Киев в понедельник, 15 июня, обрушился сильный ливень. Жители столицы сообщают, что в некоторых районах города наблюдается также огромный град. Улицы города в считанные минуты оказались затопленными.

На Киев обрушился ливень с градом

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, гроза в столице разыгралась из небольшой точки на прогностических картах.

"Вот из такой атмосферной "блохи" может вылиться такой дождевой "слон", - написала Диденко и опубликовала видео непогоды в столице.

Стоит отметить, что ранее синоптики предупредили о том, что 15 июня в Украине ожидаются сильные грозы в западных и центральных областях. Местами возможен град и шквал до 15-20 м/с. Был объявлен первый уровень опасности – "желтый".

Во время сильной грозы и усиления ветра нужно:

  • Окна домов плотно закрыть
  • Убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
  • На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.
  • В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
  • Избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей.
  • Не парковать свои автомобили возле больших деревьев или рекламных щитов.
  • Категорически нельзя находиться во время грозы на открытых пространствах.
  • Нельзя ездить на велосипеде или мотоцикле.
  • Мобильные телефоны в грозу лучше выключить.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение и предупредили о штормовом ветре и граде.

А также рассказывали о том, что Прикарпатье ушло под воду из-за сильных ливней.

Автор: Анна Шиканова

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