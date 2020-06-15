На Киев обрушился сильный ливень с градом

На улицы столицы обрушился сильный ливень с градом
На Киев в понедельник, 15 июня, обрушился сильный ливень. Жители столицы сообщают, что в некоторых районах города наблюдается также огромный град. Улицы города в считанные минуты оказались затопленными.
Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, гроза в столице разыгралась из небольшой точки на прогностических картах.
"Вот из такой атмосферной "блохи" может вылиться такой дождевой "слон", - написала Диденко и опубликовала видео непогоды в столице.
Стоит отметить, что ранее синоптики предупредили о том, что 15 июня в Украине ожидаются сильные грозы в западных и центральных областях. Местами возможен град и шквал до 15-20 м/с. Был объявлен первый уровень опасности – "желтый".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение и предупредили о штормовом ветре и граде.
А также рассказывали о том, что Прикарпатье ушло под воду из-за сильных ливней.
Автор: Анна Шиканова