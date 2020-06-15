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На Київ обрушилася сильна злива з градом

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На вулиці столиці обрушилася сильна злива з градом

На Київ в понеділок, 15 червня, обрушилася сильна злива. Жителі столиці повідомляють, що в деяких районах міста спостерігається також величезний град. Вулиці міста в лічені хвилини виявилися затопленими.

На Київ обрушилася злива з градом

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, у місті розігралася гроза з невеликої точки на прогностичних картах.

"Ось з такої атмосферної "блохи" може вилитися такий дощовий "слон", - написала Діденко та опублікувала відео негоди в столиці.

Варто відзначити, що раніше синоптики попередили про те, що 15 червня в Україні очікуються сильні грози в західних і центральних областях. Місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с. Був оголошений перший рівень небезпеки – "жовтий".

Під час сильної грози та посилення вітру потрібно:

  • Вікна будинків щільно закрити
  • Прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
  • На вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.
  • У разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному.
  • Уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь.
  • Не паркувати свої автомобілі біля великих дерев або рекламних щитів.
  • Категорично не можна перебувати під час грози на відкритих просторах.
  • Не можна їздити на велосипеді чи мотоциклі.
  • Мобільні телефони в грозу краще вимкнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження і попередили про штормовий вітер та град.

А також розповідали про те, що Прикарпатті пішло під воду через сильні зливи.

Автор: Анна Шиканова

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