На Киев и область надвигается непогода: важные советы автомобилистам

В Киеве и области 18 августа ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях с грозами.
Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.
Утром в столице Украины пройдет дождь, а грозы со шквалами ожидаются во второй половине дня. Также возможен град в Киевской области. Температура воздуха также снизится - от 18 до 19 градусов тепла.
Выбирайте безопасную скорость
придерживайтесь интервала и дистанции
выполняйте торможения заблаговременно
не делайте резких маневров
включите ближний свет фар
пешеходы, при переходе дороги убедитесь, что это будет безопасно
Как мы ранее сообщали, Львов накрыли гроза и сильный ветер и там пронесся ураган.