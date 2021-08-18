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На Киев и область надвигается непогода: важные советы автомобилистам

Автор: Людмила Жукова

В Киеве и области 18 августа ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях с грозами.

Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.

Утром в столице Украины пройдет дождь, а грозы со шквалами ожидаются во второй половине дня. Также возможен град в Киевской области. Температура воздуха также снизится - от 18 до 19 градусов тепла.

Советы для автомобилистов в дождливую погоду:

  • Выбирайте безопасную скорость

  • придерживайтесь интервала и дистанции

  • выполняйте торможения заблаговременно

  • не делайте резких маневров

  • включите ближний свет фар

  • пешеходы, при переходе дороги убедитесь, что это будет безопасно

Не забывайте что при такой погоде:

  • уменьшается видимость
  • увеличивается тормозной путь
  • возможны заносы

Как мы ранее сообщали, Львов накрыли гроза и сильный ветер и там пронесся ураган.

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