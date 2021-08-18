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На Київ і область насувається негода: важливі поради автомобілістам

Автор: Людмила Жукова

У Києві та області 18 серпня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі з грозами.

Про це свідчать дані сайту Sinoptik.

Вранці в столиці України пройде дощ, а грози зі шквалами очікуються в другій половині дня. Також можливий град в Київській області. Температура повітря також знизиться - від 18 до 19 градусів тепла.

Поради для автомобілістів в дощову погоду:

  • Вибирайте безпечну швидкість

  • дотримуйтеся інтервалу і дистанції

  • виконуйте гальмування завчасно

  • не робіть різких маневрів

  • увімкніть ближнє світло фар

  • пішоходи, при переході дороги переконайтеся, що це буде безпечно

Не забувайте що при такій погоді:

  • зменшується видимість
  • збільшується гальмівний шлях
  • можливі замети

Як ми раніше повідомляли, Львів накрили гроза і сильний вітер і там пронісся ураган.

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