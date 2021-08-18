На Київ і область насувається негода: важливі поради автомобілістам

У Києві та області 18 серпня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі з грозами.
Про це свідчать дані сайту Sinoptik.
Вранці в столиці України пройде дощ, а грози зі шквалами очікуються в другій половині дня. Також можливий град в Київській області. Температура повітря також знизиться - від 18 до 19 градусів тепла.
Вибирайте безпечну швидкість
дотримуйтеся інтервалу і дистанції
виконуйте гальмування завчасно
не робіть різких маневрів
увімкніть ближнє світло фар
пішоходи, при переході дороги переконайтеся, що це буде безпечно
Як ми раніше повідомляли, Львів накрили гроза і сильний вітер і там пронісся ураган.