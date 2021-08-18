На Киев и область надвигается непогода: важные советы автомобилистам
В Киеве ожидают грозы и дожди (коллаж РБК-Украина)
В Киеве и области 18 августа ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях с грозами.
Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.
Утром в столице Украины пройдет дождь, а грозы со шквалами ожидаются во второй половине дня. Также возможен град в Киевской области. Температура воздуха также снизится - от 18 до 19 градусов тепла.
Советы для автомобилистов в дождливую погоду:
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Выбирайте безопасную скорость
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придерживайтесь интервала и дистанции
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выполняйте торможения заблаговременно
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не делайте резких маневров
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включите ближний свет фар
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пешеходы, при переходе дороги убедитесь, что это будет безопасно
Не забывайте что при такой погоде:
- уменьшается видимость
- увеличивается тормозной путь
- возможны заносы
Как мы ранее сообщали, Львов накрыли гроза и сильный ветер и там пронесся ураган.