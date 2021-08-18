На Київ і область насувається негода: важливі поради автомобілістам
У Києві очікують грози і дощі (колаж РБК-Україна)
У Києві та області 18 серпня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про дощі з грозами.
Про це свідчать дані сайту Sinoptik.
Вранці в столиці України пройде дощ, а грози зі шквалами очікуються в другій половині дня. Також можливий град в Київській області. Температура повітря також знизиться - від 18 до 19 градусів тепла.
Поради для автомобілістів в дощову погоду:
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Вибирайте безпечну швидкість
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дотримуйтеся інтервалу і дистанції
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виконуйте гальмування завчасно
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не робіть різких маневрів
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увімкніть ближнє світло фар
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пішоходи, при переході дороги переконайтеся, що це буде безпечно
Не забувайте що при такій погоді:
- зменшується видимість
- збільшується гальмівний шлях
- можливі замети
Як ми раніше повідомляли, Львів накрили гроза і сильний вітер і там пронісся ураган.