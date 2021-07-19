Киев накрыла страшная гроза, город "погрузился во тьму": фото и видео

Так, отмечается, что огромные тучи направляются из Вишневого.

В некоторых районах Киева на момент 12.00 уже начался дождь.

Так, например, на Беличах осадки начались, но не сильные, отмечают пользователи.

В Голосеевском районе и на Подоле стало очень темно, как глубоким вечером.

"На Осокорках как обычно - с правого берега все черное, с Позняков и Харьковской чистое голубое небо", - пишут пользователи в соцсетях.

На момент 12:11 практически во всех районах Киева начался дождь. На метро "Академгородок" дождевая вода затопила переход.

Что прогнозирует Гидрометцентр

В Гидрометцентре тем временем показали, как выглядит текущая синоптическая ситуация на Украине.

"Холодный фронт с волнами продвигается с северо-запада, вдоль линии фронта образуются мощные грозовые облака высотой до 12 км с температурой на вершинах около 60, под облаками выпадают дожди ливневого характера, шквалы и град. Во время выпадения осадков и града из облака опускается переохлажденное воздуха, и ударяясь о землю распространяется, что ударная волна, в которой воздух вращается вокруг горизонтальной оси, достигая внезапно больших скоростей. Такой ветер называется шквалистого нисходящего усиление ветра, которое и способно пригибать и ломать деревья. Будьте осмотрительны и берегите себя! " - предупредили украинцев синоптики.