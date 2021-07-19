Київ накрила страшна гроза, місто "поринуло ві тьму": фото і відео

Так, зазначається, що величезні хмари прямують з Вишневого.

У деяких районах Києва на момент 12.00 вже почався дощ.

Так, наприклад, на Біличах опади почалися, але не сильні, відзначають користувачі.

У Голосіївському районі і на Подолі стало дуже темно, як глибоким ввечері.

"На Осокорках як завжди-з правого берега все чорне, з Позняків і Харківської чисте блакитне небо", - пишуть користувачі в соцмережах.

На момент 12:11 практично у всіх районах Києва почався дощ. На метро "Академмістечко" дощова вода затопила перехід.

Що прогнозує Гідрометцентр

У Гідрометцентрі тим часом показали, як виглядає поточна синоптична ситуація над Україною.

"Холодний фронт із хвилями просувається із північного-заходу, вздовж лінії фронту утворюються потужні грозові хмари висотою до 12 км із температурою на вершинах близько -60, під хмарами випадають дощі зливового характеру, шквали та град. Під час випадіння опадів та граду із хмари опускається переохолоджене повітря, і вдаряючись об землю поширюється, ніби ударна хвиля, в якій повітря обертається навколо горизонтальної вісі, досягаючи раптово великих швидкостей. Такий вітер має назву шквалистого низхідного посилення вітру, яке і здатне пригинати та ламати дерева. Будьте обачні і бережіть себе!" - попередили українців синоптики.