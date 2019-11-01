Не Киев: назван город с самой высокой зарплатой в Украине

Стало известно, в каком городе Украины самая высокая средняя заработная плата. Данные Государственной службы статистики опубликовал в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

Интересным фактом является то, что в рейтинге средней зарплаты лидирует не столица, а региональный город Мариуполь, население которого составляет около 440 тысяч человек.

Согласно Госстату, средняя зарплата в Мариуполе составляет 17 114 гривен, на втором месте - Киев (15 561 грн), третье место у Днепра (10 094 грн), а четвертую и пятую позицию между собой поделили Одесса и Харьков (с 9 492 и 9 221 грн соответственно).

Но согласно цифрам с сайта вакансий, первенство у Киева (с 13 900), немного отстает Одесса (13 000), далее Харьков, Днепр и Мариуполь.

"Где самая высокая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе", - пишет Милованов.

Город с самой высокой зарплатой в Украине (фото: facebook.com/Тимофей Милованов)

Видимо, такая ситуация связана с большим количеством металургических и машиностроительных предприятий в городе.