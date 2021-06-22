Киев накрыла песчаная буря: ее видно из космоса (фото)

Как объяснил метеоролог Валерий Латуха, на Киев налетела песчаная буря (пылевое облако), которое видно даже из космоса.

"Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую принесло из Астраханских полупустынных степей. Зацепило также и Киев. Явление имеет название – "Астраханский суховей", - говорится в объяснении.

Жители столицы делятся в социальных сетях впечатлениями, фотографиями и видео необычного явления. Люди жалуются, что в воздухе летает песок, видимость затруднена и очень тяжело дышать. Песчаную бурю также зафиксировали и в Киевской области.

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Песчаная буря в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)