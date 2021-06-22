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Київ накрила піщана буря: її видно з космосу (фото)

Автор: Анна Шиканова

Київ накрила справжня піщана буря. Жителі столиці занепокоїлися і не можуть зрозуміти, що відбувається в столиці – туман, задимлення або пил.

Фото неймовірного явища почали публікувати в соціальних мережах. Що це за буря – читайте в нашому матеріалі нижче.

Як пояснив метеоролог Валерій Латуха, на Київ налетіла піщана буря (пилова хмара), яку видно навіть з космосу.

"Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку принесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачепило також і Київ. Явище має назву - "Астраханський Суховій", - йдеться в поясненні.

Жителі столиці діляться в соціальних мережах враженнями, фотографіями та відео незвичайного явища. Люди скаржаться, що в повітрі літає пісок, видимість утруднена і дуже важко дихати. Піщану бурю також зафіксували й в Київській області.

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Піщана буря в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Варто зазначити, що останній раз на території України була зафіксована піщана буря в Одесі. Вона сильно налякала жителів у 2020 році.

Нагадаємо, також раніше ми писали про те, що під Одесою пронісся величезний смерч по Чорному морю.

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