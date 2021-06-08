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Киев накрыл мощный ливень с градом: видео затопленных улиц

Автор: Владимир Костырин

В Киеве разгулялась непогода 8 июня, и улицы залило мощным дождем с градом. При этом ливень с грозой превратил дороги в потоки не во всех районах города. Жители столицы сняли "мокрую стихию" на фото и видео, после чего поделились кадрами в сети.

Как влияние циклона "порадовало" киевлян обильными осадками, и где залило больше всего - читайте в нашем материале ниже.

Особо залило сегодня Левый берег Киева. В некоторых местах в Дарницком районе канализационные стоки не справлялись с льющейся с неба водой - и на проезжей части "ватерлиния" значительно поднялась, и машинам приходилось "плыть" по улицам.

Как видно на видео, снятом Евгением Игнатенко и размещенном на Facebook-странице сообщества "Позняки Осокорки Харьковский", уровень воды поднимался чуть ли не до середины колес автомобилей.

Видео: в Киеве сильный дождь затопил улицы 8 июня

Такие водные преграды для водителей образовались на пересечении улиц Пражской и Алмаатинской, недалеко от Дарницкой площади.

В Киеве после ливня улицы превратились в реки 8 июня (фото: facebook.com / Евгений Игнатенко)

Также в сети показали, как кроме струй воды с неба сыпался обильный крупный град. Ролик выложил киевлянин Василий Шимко в Facebook.

Видео: мощный ливень с градом в Киеве 8 июня

При этом в комментариях к кадрам отмечают, что на Правом берегу столицы ситуация была совершенно другой, да и до северной части Левого - до Троещины - дождь тоже не добрался.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение на 9 июня, и согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в среду ожидаются грозы, град и шквалы.

Также мы писали о том, что жителей города под Днепром напугал необычный смерч в небе 7 июня, и удалось снять фото этого явления.

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