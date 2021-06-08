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С грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение

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Вторник 08 июня 2021 14:47
С грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение 9 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 9 июня, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый ).

I степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий

Кроме того, 9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

С грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение

РБК-Украина ранее уже писало, что Киев завтра накроет дождь с грозой.

Напомним, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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