С грозами и градом: в Украине объявили штормовое предупреждение
Завтра, 9 июня, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый ).
I степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий
Кроме того, 9 июня в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
РБК-Украина ранее уже писало, что Киев завтра накроет дождь с грозой.
Напомним, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.